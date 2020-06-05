إصابة 3 موظفين بـ "الجبلاية" بفيروس كورونا

05 يونيو 2020 - 10:23 ص

أثبتت تحاليل الدم والمسحات التي خضع لها موظفو اتحاد الكرة، إصابة 3 موظفين بإدارة الحسابات بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليهم الأعراض بشكل واضح.

وقرر اتحاد الكرة عزل الموظفين في منازلهم مع خضوعهم لبروتوكول العلاج من الفيروس المستجد.

فيما يخضع الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، للعزل المنزلى لمدة 7 أيام بناء على نصائح الطاقم الطبى المعالج له، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

فى سياق آخر تناقش اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تشكيل لجنة للتجهيز لاحتفالية مرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة المصرى والتى ستقام فى ديسمبر 2021.

حيث ستقوم هذه اللجنة بحصر جميع الإحصائيات والأرقام والإنجازات الخاصة باتحاد الكرة ومعلومات عن رؤسائه ومجالس إدارته خلال المائة سنة الأخيرة، بجانب بعض المقترحات مثل إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ومنتخب أوروبى كبير بجانب العمل على تغيير شعار الدورى المصرى وكأس مصر والسوبر المصرى فى حالة موافقة وزير الشباب والرياضة.