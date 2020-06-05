» شاهد.. النهر الأحمر يهدد روسيا.. وبوتين يعلن حالة الطوارئ

05 يونيو 2020 - 10:22 ص

تسبب انهيار خزان وقود في محطة للطاقة في تسرب أكثر من 20 ألف طن من الديزل إلي نهر أمبارانايا قرب مدينة نوريلسك مما حوله إلي اللون الأحمر مهددا بإلحاق أضرار كبيرة ببيئة القطب الجنوبي، مما دفع الرئيس الروسي فلادمير بوتين لإعلان حالة الطوارئ.

وأرجعت شركة "نوريلسك نيكل" التي تمتلك المحطة ذوبان الجليد هو السبب في انهيار أحد خزانات الوقود والذي تسرب منه الزيت لمسافة 10 كيلو متر، وهو يعتبر من أكبر تسريبات المشتقات النفطية في التاريخ الروسي الحديث ، حسبما نشرت" سكاي نيوز".

وأعلنت نائبة وزير الموارد الوطنية والبيئة في روسيا ، إيلينا بانوفا، أن الأمر سيستغرق 10 سنوات علي الأقل حتي يتعافي النظام البيئي المحلي.

جدير بالذكر أن الشركة ووزارة الطوارئ الروسية قاما بإرسال مئات العمال لاحتواء البقعة النفطية العملاقة ، وبالرغم من أن التسريب حدث منذ بداية الأسبوع إلا أنه لم يتم جمع إلا 340 طن فقط من النفط.