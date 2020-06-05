"الجندي" يفجر مفاجأة عن غشاء البكارة

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دي إم سي

الجندى

غشاء البكارة



فجر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفاجأة مدوية عن غشاء البكارة لدى الإناث، قائلا :"مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة".

 وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، ما يثار عن فض غشاء البكارة فى ليلة الزفاف ليس إلا جهل وعدم علم، فإذا كان للبكورة غشاء، فان للشرف علامة، والله ستير، كيف من يستر الناس يضع علامة للشرف.

وتسائل:"هل رتب الشرع أحكامًا لغشاء البكارة؟"، معقبا :"مسألة غشاء البكارة غير صحيحة، الناس اتدبسوا فى مفاهيم خاطئة زى غشاء البكارة وبنات كتير ماتت بسببها والجهل هو من صنع هذه المعلومة ،فطبيا هناك 6 انواع منهم نوعين لا يتم فضهم، حسب الأطباء فبالتالى، وجوده لا يدل على طهر، أو عدم وجوده يدل فجر".

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