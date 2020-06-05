  • الجمعة 05 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجندي

"الجندي" يفجر مفاجأة عن غشاء البكارة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

إصابة 3 موظفين بـ "الجبلاية" بفيروس كورونا

الجامع الأزهر

الأزهر يؤدي صلاة الجمعة اليوم دون جمهور

البرلمان

تفاصيل إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا

مرتضى منصور

«مرتضى» برنامجى سيكون الأكثر مشاهدة وهذا موعده

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدولار

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه

كورونا

لجنة مكافحة كورونا: نتائج مبشرة للعلاج ببلازما الدم

أحمد فتحي

تعليق أحمد فتحي على إصابة زوجته وبناته بـ كورونا

إقبال الصباح

الشيخة إقبال الصباح تعتذر للمصريين: "هما اللى ربونا وعلمونا"

تفاصيل إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إصابة النائب عمر وطني بفيروس كورونا

#

إصابة 6 قضاة بفيروس كورونا

#

حقيقة إصابة "الننى" بفيروس كورونا

#

إصابة المتحدث باسم "بوتين" وزوجته بفيروس كورونا

البرلمان

حسين عشماوي

فيروس كورونا

القيلوبية

أعلن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إصابة النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب/ محافظة القليوبية، بفيروس كورونا المستجد.
وفي رسالة موجه للنواب قال فوزي:” أود إحاطة سيادتكم علما أن وبعد شعور النائب حسين عشماوي ببعض الأعراض التنفسية، فقد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس. وهو حاليا في إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة. ونتمنى له الشفاء العاجل.

وبالبيان ذاته أهابت الامانة العامة للمجلس بالإعلام استقاء المعلومات من الامانة العامة مباشرة.

من جانبه قال النائب حسين عشماوي، أنه بعد ظهور أثار التعب والإرهاق عليه مساء أول أمس الأربعاء، قرر الذهاب إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية، والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا أنه تواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب أمس الخميس والتى قررت تحويله إلى مستشفى العاصمة بالدقى وهى أحد مستشفيات العزل، مؤكدا انه جرى أخذ مسحة ثانية للتأكد من إيجابية إصابته بفيروس كورونا أو عدمه. 

من جانبه قال محمد حسين عشماوى نجل النائب البرلماني، إن حالة والدة الصحية مستقرة ولا يعاني من أي شيء بالتنفس أو أي أعراض كورونا، مشيرًا إلى أنه أجرى مسحة في مستشفى العاصمة بالدقى وثبت سلبية إصابته بفيروس كورونا. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. النهر الأحمر يهدد روسيا.. وبوتين يعلن حالة الطوارئ
» وزير عربي: والله العظيم ما عندي واسطة لتعيين نجلي الطبيب
» "مشادات.. ضرب.. سرقة".. أول رد من حبيب وشيرين وسعد
» شاهد.. مواطن يتبرع بمنزلين وسيارة لمصابي كورونا
» اعتبارا من الأحد.. الجزائر تبدأ رفع حجر كورونا
» إصابة الفنان أحمد فلوكس بوعكة صحية مفاجأة
» "هيئة الدواء" تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات
» إصابة مقدم برنامج"الحياة اليوم" بفيروس كورونا
» رئيس لجنة مكافحة كورونا: هذا هو سر زيادة المصابين
» فنانة شهيرة بعد نجاتها من الموت: «كورونا من صنع الإنسان»
» «الصحة» تكشف عن المحافظات الأقل تضررًا من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية