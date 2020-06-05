تفاصيل إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا

أعلن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إصابة النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب/ محافظة القليوبية، بفيروس كورونا المستجد.

وبالبيان ذاته أهابت الامانة العامة للمجلس بالإعلام استقاء المعلومات من الامانة العامة مباشرة.



من جانبه قال النائب حسين عشماوي، أنه بعد ظهور أثار التعب والإرهاق عليه مساء أول أمس الأربعاء، قرر الذهاب إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية، والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا أنه تواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب أمس الخميس والتى قررت تحويله إلى مستشفى العاصمة بالدقى وهى أحد مستشفيات العزل، مؤكدا انه جرى أخذ مسحة ثانية للتأكد من إيجابية إصابته بفيروس كورونا أو عدمه.



من جانبه قال محمد حسين عشماوى نجل النائب البرلماني، إن حالة والدة الصحية مستقرة ولا يعاني من أي شيء بالتنفس أو أي أعراض كورونا، مشيرًا إلى أنه أجرى مسحة في مستشفى العاصمة بالدقى وثبت سلبية إصابته بفيروس كورونا.





