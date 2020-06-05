» وزير عربي: والله العظيم ما عندي واسطة لتعيين نجلي الطبيب

05 يونيو 2020 - 09:57 ص

أبدى وزير الصحة الأردني تفهمه لواقع الحال في البلاد، والصعوبات التي يوجهها الأهل بشأن مصير أولادهم، وقلقهم حيال مستقبلهم الغامض نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة.









وكشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر في لقاء مع برنامج إعلامي، عن تفهمه لمعاناة الآباء وأهالي الأطباء، وقال إنه يشعر بقلقهم وأن ابنه طبيب ولا يعمل لغاية الآن.









وأضاف: لغاية الآن أدفع عليه وأتمنى أن يعين ابني لكن ليس لدي "واسطة".









وعندما علق مقدم برنامج "صوت المملكة" عامر الرجوب حول هذا الأمر بقوله "الآن بتدبره" قال جابر "والله العظيم ما عندي واسطة".







