» "مشادات.. ضرب.. سرقة".. أول رد من حبيب وشيرين وسعد

متابعات- أمينة عبد العال
انتشرت في الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي عن مشادات تطورت إلي اشتباكات بعد اتهامات وجهتها الفنانة شيرين للفنان حسام حبيب بسرقتها بموجب توكيلها له، و تدخل الفنان أحمد سعد في محاولة لتهدئة الأوضاع بينهم.
ونفي حبيب هذه الشائعات حيث غرد علي" تويتر" قائلا :" "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".
أما شيرين فغردت قائلة:" قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي "
وعلق الفنان أحمد سعد علي صفحته الرسمية علي "الفيسبوك" قائلا:" أصحابي وحبايبي".
قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي ♥?— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 4, 2020
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا— Hossam Habib (@hossamhabib) June 4, 2020
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