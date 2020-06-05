» "مشادات.. ضرب.. سرقة".. أول رد من حبيب وشيرين وسعد

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شيرين وحسام حبيب واحمد سعد
شيرين وحسام حبيب واحمد سعد
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متابعات- أمينة عبد العال

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شيرين

احمد سعد

حسام حبيب

انتشرت في الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي عن مشادات تطورت إلي اشتباكات بعد اتهامات وجهتها الفنانة شيرين للفنان حسام حبيب بسرقتها بموجب توكيلها له، و تدخل الفنان أحمد سعد في محاولة لتهدئة الأوضاع بينهم.

ونفي حبيب هذه الشائعات حيث غرد علي" تويتر" قائلا :" "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".

أما شيرين فغردت قائلة:" قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي "

وعلق الفنان أحمد سعد علي صفحته الرسمية علي "الفيسبوك" قائلا:" أصحابي وحبايبي".  


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