» "مشادات.. ضرب.. سرقة".. أول رد من حبيب وشيرين وسعد

05 يونيو 2020 - 09:28 ص

انتشرت في الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي عن مشادات تطورت إلي اشتباكات بعد اتهامات وجهتها الفنانة شيرين للفنان حسام حبيب بسرقتها بموجب توكيلها له، و تدخل الفنان أحمد سعد في محاولة لتهدئة الأوضاع بينهم.

ونفي حبيب هذه الشائعات حيث غرد علي" تويتر" قائلا :" "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".

أما شيرين فغردت قائلة:" قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي "

وعلق الفنان أحمد سعد علي صفحته الرسمية علي "الفيسبوك" قائلا:" أصحابي وحبايبي".





قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي ♥? — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 4, 2020