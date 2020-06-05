قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه

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البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 5 يونيو حالة من الارتفاع مجددا حيث سجل 16.23 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه،وسجل في البنك التجاري الدولي 16.10 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.20 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 16.15 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.25 جنيه.


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