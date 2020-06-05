لجنة مكافحة كورونا: نتائج مبشرة للعلاج ببلازما الدم

05 يونيو 2020 - 01:40 ص

كشفت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أنه تم تطبيق بروتوكول البلازما على مرضى الحالات الشديدة، موضحة أنه كانت هناك نتائج مبشرة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه يتم أخذ بلازما الدم ممن تم تعافيهم عن طريق التبرع بالدم وإعطائها لحالات شديدة، حيث التجارب ثبت أنها نجحت.

