"البيي?ة": فرض عقوبات على مخالفي التخلص الا?من من الكمامات

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المصريون ـ متابعات

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ا?كد د. طارق العربي مدير وحدة ا?دارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيي?ة، ا?ن هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشا?ن دفن النفايات الطبية بطريقة ا?منة، ا?ضافة ا?لى وجود تنسيق ا?يضا مع وزارة الصحة في هذا الملف، وهو مفعل من قبل وجود فيروس كورونا، وحاليا يتم على ا?على مستوى بعد ظهور الفيروس.
وصرح "العربي"، في مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء دي ا?م سي، تقديم الا?علامي رامي رضوان، با?ن الوزارة تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير ا?منة.
وذكر مدير وحدة ا?دارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيي?ة، ا?ن هناك ا?ماكن يتم فيها التخلص الا?من من النفايات الطبية، لافتا ا?لى ا?ن الوزارة تسعى لتوفير الكمامات ومهمات الوقاية الشخصية للعاملين بقطاع النظافة حفاظا على صحتهم.
كما ا?كد د. طارق العربي ضرورة التخلص بشكل ا?من من النفايات الطبية، خاصة الكمامات، وذلك لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.

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