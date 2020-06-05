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إصابات كورونا في القارة الإفريقية تتجاوز 170 ألفا

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تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في القارة الإفريقية، حاجز الـ170 ألفا، بينما بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و755.
وحسب معطيات موقع "Worldometer" الخاص برصد آخر إحصائيات الفيروس حول العالم، مساء الخميس، ازداد عدد المصابين في عموم القارة السمراء بـ 6 آلاف و492 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 171 ألفا و477.
وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في القارة 75 ألفا و280.
وتأتي جنوب إفريقيا في مقدمة دول القارة بعدد الإصابات، تتبعها على التوالي مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان.
في حين تتصدر مصر الدول الإفريقية بعدد الوفيات بواقع ألف و126، تليها جنوب إفريقيا بـ 848، والجزائر بـ 681، ونيجيريا بـ315، والسودان بـ314، والمغرب بـ208، والكاميرون بـ203.
وحسب المعطيات، خلت إريتريا، وموريشيوس من أية حالات إصابات نشطة، بعد شفاء جميع المصابين.
كما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس في إريتريا وموريشيوس وأوغندا وناميبيا وليسوتو. -

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