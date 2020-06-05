فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 29 ألفاً و65

05 يونيو 2020 - 12:20 ص

أعلنت فرنسا، الخميس، تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 29 ألفاً و65.



وذكر بيان صادر عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد، بلغ 189 ألفاً و849، عقب تسجيل 767 حالة جديدة.

وأوضح البيان أن 13 ألفا و101 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم ألف و163 في وحدات العناية المركزة.

وأضاف أن عدد المتعافين وصل إلى 69 ألفا و976، بعد شفاء 544.