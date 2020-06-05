فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 29 ألفاً و65

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إيطاليا.. 236 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

أعلنت فرنسا، الخميس، تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 29 ألفاً و65.
وذكر بيان صادر عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد، بلغ 189 ألفاً و849، عقب تسجيل 767 حالة جديدة.
وأوضح البيان أن 13 ألفا و101 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم ألف و163 في وحدات العناية المركزة.
وأضاف أن عدد المتعافين وصل إلى 69 ألفا و976، بعد شفاء 544.
وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و655 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 390 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و209، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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