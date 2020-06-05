» إصابة الفنان أحمد فلوكس بوعكة صحية مفاجأة

05 يونيو 2020 - 12:40 ص

تعرّض الفنان أحمد فلوكس إلى وعكة صحية، دخل إثرها إلى أحد المستشفيات في منطقة الزمالك، بسبب الإجهاد البدني الشديد، حتى يطمئن الطبيب المعالج على حالته الصحية.



وآخر الأعمال الفنية لـ«فلوكس»، فيلم «الممر» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة.

