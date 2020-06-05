الأمير تشارلز: كنت محظوظا عندما أصبت بكورونا

05 يونيو 2020 - 12:10 ص

قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إنه «محظوظ» لأن إصابته بفيروس كورونا المستجد اقتصرت على بعض الأعراض الطفيفة.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الأمير قوله: «كنت محظوظا في حالتي، وخرجت من هذا الوضع بأعراض طفيفة. لكنني تعرضت للإصابة، وأستطيع فهم ما قاساه الآخرون».



وأضاف: «أتعاطف خصوصا مع الذين فقدوا أحباءهم ولم يتمكنوا من الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة. هذا الأمر الأفدح بنظري».

