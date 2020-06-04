أستاذ بالمعهد القومي يكشف: هذا هو تأثير كورونا على الكبد

04 يونيو 2020 - 11:20 م

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، والأمراض المعدية، إن فيروس كورونا المستجد، له مستقبلات في الجسم، أكبرها في الرئة، مؤكدا أن العزل المنزلي له مواصفات معينة، خاصة أن العلاجات لها آثار جانبية على مريض فيروس كورونا فيجب أخذ كامل الحذر خاصة مع أصحاب الأمراض المستوطنة.



وأضاف "عز العرب"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج خط احمر، المذاع على قناة الحدث اليوم مساء اليوم الخميس، أن فيروس كورونا له تأثير مباشر على الكبد، حيث أثبتت دراسات محلية وعالمية ارتفاع أنزيمات الكبد مع مصابي كورونا، حتى لو لم يكن عنده أي علامات لأمراض الكبد.



وناشد المواطنين بعدم القلق عند اخبارهم بارتفاع انزيمات الكبد لانه امر طبيعي مع الاصابة بالفيروس، ولا يعني ارتفاع الانزيمات لاصابتهم بالكبد.

