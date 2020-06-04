  • الجمعة 05 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:48 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

أستاذ بالمعهد القومي يكشف: هذا هو تأثير كورونا على الكبد

كورونا في مصر

طبيب متعافي من كورونا يوجه كلمة هامة للمصريين

كورونا في مصر

رئيس لجنة مكافحة كورونا: لم نصل لمرحلة كارثية بعد

مصطفى بكري

مصطفى بكرى يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

مقاهي

"السياحة": إعادة فتح المطاعم والكافتيريات قريبًا

الدواء

دواء لالتهاب المفاصل يقلل وفيات كورونا إلى النصف

أرشيفية

«تويتر» يدخل في مواجهة جديدة مع «ترامب» بسبب «الكلب المسعور»

وزيرة الصحة

«الصحة»: أعداد مصابي كورونا تعاود الارتفاع ووفاة 38 حالة

محمود الخطيب

تصعيد جديد من الأهلي ضد الزمالك

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

بالفيديو..

رئيس لجنة مكافحة كورونا: لم نصل لمرحلة كارثية بعد

آخر الأخبار

كورونا في مصر
كورونا في مصر
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هيكل: فيروس "كورونا" لم يخرج عن السيطرة بعد

#

الصحة العالمية: "كورونا" لم يبلغ أسوأ مراحله بعد

#

رئيس وزراء بريطانيا يعود إلى أداء مهامه بعد تعافيه من كورونا

#

روسيا تحذر.. لم نصل لذروة تفشي "كورونا"

قال الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا مرض سريع الانتشار ولكن نسبة وفاته لا تتعدى الـ2% من أعداد المصابين.
وأوضح "حسني" أن الدراسات العلمية لم تثبت أن المتعافين من كورونا لا يمكن أن يصابوا بالوباء من جديد خاصة وأن الفيروس قادر على مهاجمة الشخص بطرق جديدة.
وأضاف الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، يوم الخميس، أن الوضع الآن في فترة حذر شديد ولكن لم نصل إلى مرحلة الكارثة وهي مرحلة فقدان المنظومة الصحية للأدوات، مضيفا: "عمرنا ما نوصل للمرحلة دي ولكن لا بد من الحذر من الأطباء في التشخيص والمواطنين".
ووصف الدكتور حسام حسني، روشتات العلاج التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بـ"المهاترات الطبية"، قائلا: "فى حالات يمكن تعالج في المنزل ولكن الحجر الصحي بيكون للحالات المتأخر وأصحاب الامراض المزمنة"، موضحا أن شدة خطورة كورونا قلت الان ولكن سرعة انتشاره زادت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس لجنة مكافحة كورونا: هذا هو سر زيادة المصابين
» فنانة شهيرة بعد نجاتها من الموت: «كورونا من صنع الإنسان»
» «الصحة» تكشف عن المحافظات الأقل تضررًا من كورونا
» الأردن يعلن اقتراب موعد العثور على لقاح كورونا
» القبض على ممثل بورونو شهير بعد وفاة مصور بسم الضفدع
» انهيار أسطورة هوجان.. تصريحات عنصرية وفضيحة مع زوجة أقرب أصدقائه
» "أردوغان": سننقب عن النفط في "المتوسط" قريبًا
» اعتقال أمريكي لتظاهره بدون كمامة
» إصابة الحراسات الخاصة لوزير التعليم العالي بـ"كورونا"
» حقيقة فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة بالسيارات الخاصة
» وفاة طفلة 10 سنوات متأثرة بكورونا في كفر الشيخ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية