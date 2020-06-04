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محمد علي خير يفتح النار على المستشفيات الخاصة بسبب كورونا

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الإعلامي محمد علي خير
الإعلامي محمد علي خير
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المصريون ـ متابعات

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انتقد الاعلامي محمد علي خير، قائمة الأسعار التي تضعها إدارة المستشفيات الخاصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في غرف الطوارئ والحالات الأكثر سوءا الذين يحتاجون لغرف العناية المركزة، قائلا: "تسعيرة الليلة في المستشفيات الخاصة خراب ديار وسعر الليلة بتتجاوز الـ35 الف جنيه".
ووجه محمد علي خير، رسالة إلى مسئولي المستشفيات الخاصة ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، قائلا: "أنا مش بقول لكم متكسبوش ولكن ايه مصاريفكم طوال الليلة عشان تخدوا 35 ألف جنيه في ليلة واحدة في ظل هذه الأزمة"، مناشدا مسئولي المستشفيات الخاصة بالترفع عن النظر الى المصالح الشخصية وأن يرتفعوا إلى مستوى الحدث والمسئولية.

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