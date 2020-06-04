  • الجمعة 05 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

أستاذ بالمعهد القومي يكشف: هذا هو تأثير كورونا على الكبد

كورونا في مصر

طبيب متعافي من كورونا يوجه كلمة هامة للمصريين

كورونا في مصر

رئيس لجنة مكافحة كورونا: لم نصل لمرحلة كارثية بعد

مصطفى بكري

مصطفى بكرى يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

مقاهي

"السياحة": إعادة فتح المطاعم والكافتيريات قريبًا

الدواء

دواء لالتهاب المفاصل يقلل وفيات كورونا إلى النصف

أرشيفية

«تويتر» يدخل في مواجهة جديدة مع «ترامب» بسبب «الكلب المسعور»

وزيرة الصحة

«الصحة»: أعداد مصابي كورونا تعاود الارتفاع ووفاة 38 حالة

محمود الخطيب

تصعيد جديد من الأهلي ضد الزمالك

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

بالفيديو..

"شوقي": إجراء أبحاث للثانوية العامة حل "غير مطروح"

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

للثانوية العامة.. احذر هذه الأخطاء واتبع هذه الإرشادات

#

"التعليم" تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجود أي تضارب في قرارات الوزارة حول الثانوية العامة وأن كل ما تم إعلانه تم تنفيذه.
وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن فكرة الأبحاث تم طرحها مبكرا لسنوات النقل كما تم تنفيذ فكرة الامتحان الإلكتروني وتم مناقشة الأمر للثانوية العامة ولكن العدالة وتكافؤ الفرص يحتمان إقامة الامتحان التقليدي وتم تشكيل لجنة عليا للتخفيف على الطلاب.
وتابع إن القانون ينص على إجراء الامتحان قبل الانتقال للجامعة والتنسيق وفكرة الأبحاث صعب تنفيذها لاشتراط الطلاب فيها وهو ما يخل بالعدالة ونفس الأمر للامتحان الالكتروني ولذلك لا توجد بدائل للامتحانات.
وأضاف شوقي إن الامتحانات يوم 21 يونيو والقرار تم اتخاذه وهو قرار نهائي لا رجعة فيه، مؤكدا أن تقسيم اللجان راعى الإجراءات الاحترازية وعدد الطلاب في اللجان سيتراوح بين 8 طلاب و14 طالبا بحد أقصى وتم وضع التصور بالكامل بداية من وصول الطلاب للتعقيم وسيتم الإعلان عن التصور بالكامل في فيلم سيتم اذاعته السبت او الاحد المقبلين .
وأوضح أن البوابات الكترونية ويسبقها علامات الكترونية لارشاد الطلاب لاماكن الدخول فضلا عن وجود مطهرات سيتم توزيعها على الطلاب وكمامات وواقي للاحذية مع تعقيم المدارس واللجان وسيتم توفير 33 مليون كمامة.
وأشار الوزير إلى وجود استثناء لأصحاب الظروف الخاصة لدخول امتحان الدور الثاني بنفس الدرجات او التأجيل للعام المقبل مؤكدا أن وزارة الصحة مطمئنة للإجراءات الاحترازية في ظل عدم انتهاء ازمة كورونا والسعي  للتعايش معها .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة مقدم برنامج"الحياة اليوم" بفيروس كورونا
» رئيس لجنة مكافحة كورونا: هذا هو سر زيادة المصابين
» فنانة شهيرة بعد نجاتها من الموت: «كورونا من صنع الإنسان»
» «الصحة» تكشف عن المحافظات الأقل تضررًا من كورونا
» الأردن يعلن اقتراب موعد العثور على لقاح كورونا
» القبض على ممثل بورونو شهير بعد وفاة مصور بسم الضفدع
» انهيار أسطورة هوجان.. تصريحات عنصرية وفضيحة مع زوجة أقرب أصدقائه
» "أردوغان": سننقب عن النفط في "المتوسط" قريبًا
» اعتقال أمريكي لتظاهره بدون كمامة
» إصابة الحراسات الخاصة لوزير التعليم العالي بـ"كورونا"
» حقيقة فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة بالسيارات الخاصة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية