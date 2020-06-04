» الأردن يعلن اقتراب موعد العثور على لقاح كورونا

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أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا "بات قريبا"، مشيرا إلى أن روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا، وصلت إلى المرحلة الثالثة من اللقاح.

وزير الصحة الأردني: الوصول إلى لقاح لكورونا بات قريباالملك عبد الله الثاني: مستعدون للمساهمة بإنتاج لقاح مضاد لكورونا.

وقال جابر في حديث لقناة "المملكة" الأردنية، إن "المرحلة الثالثة، هي ما قبل إنتاج اللقاح عالميا".

وأضاف، أن "الأردن يستطيع فتح باقي القطاعات التي بقيت مغلقة، شريطة مرور من 10-14 يوما دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا".

من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن بلاده على أتم الاستعداد لتسخير قطاع الصناعات الدوائية لديها ليساهم في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بكميات كبيرة.

وقال في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي في القمة الافتراضية العالمية حول اللقاحات، إن "قطاع الصناعات الدوائية لدينا بإمكانه زيادة قدرته على البحث والتطوير لمنفعة المنطقة بأسرها".

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