  • الخميس 04 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة»: أعداد مصابي كورونا تعاود الارتفاع ووفاة 38 حالة

محمود الخطيب

تصعيد جديد من الأهلي ضد الزمالك

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

جانب من المشهد

"فرانس برس" تكشف حقيقة فبركة"الجزيرة" مقطع مثير عن مصر

وزيرة الصحة

بعد مديرة المكتب الفني.. إصابة مستشار وزيرة الصحة بـ"كورونا"

هوجان، أسطورة مصارعة المحترفين

انهيار أسطورة هوجان.. تصريحات عنصرية وفضيحة مع زوجة أقرب أصدقائه

كمامة

دراسة هامة: نقع الكمامة في ماء الملح يمنع تسرب "كورونا"

مصنع السكر

مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم

فريق "ببجي موبايل" (PUBG MOBILE)

رد عاجل من «ببجي» على فتوى الأزهر بتحريم اللعبة

الدولار

ارتفاع جنوني للدولار أمام الجنيه لم يحدث منذ 7 شهور

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

آخر الأخبار

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة
تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الرئيس البرازيلي: الصحة العالمية تشجع الأطفال على الاستمناء

#

تحذير من الأمم المتحدة بشأن تفشي كورونا بدولة عربية دون اكتشافه

#

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الهلال

#

تحذير عالمي من بريطانيا من شراء هذه العرائس

كشفت المبادئ التوجيهية الجديدة للحكومة البريطانية، أن الأطفال دون سن الثالثة يجب ألا يرتدوا أقنعة الوجه.
كانت الحكومة قالت في السابق، إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين لا يجب أن يرتدوا الأقنعة، لكنها غيرت الآن نصيحتها بشأن الحد الأدنى للسن.

تزامن ذلك مع عودة الأطفال هذا الأسبوع إلى المدرسة حيث اختار بعض الآباء تغطية وجه أبنائهم، على الرغم من أن ذلك لم يكن إلزاميًا.

إلا أنه يجب ألا يرتدي الأقنعة أي طفل غير قادر على إزالتها بمفرده، وكذا من المهم ألا يكون من الصعب على الطفل التنفس وأن تكون آمنة بالنسبة له.

لكن بالنسبة للأطفال الذين يبلغون من العمر ما يكفي، ومع تضاؤل الإمدادات، يوصي الخبراء بعمل أقنعة الوجه الخاصة بهم إذا لم يتمكنوا من الحصول على أي منها.

ويأتي التوجيه الحكومي الجديد بعد أن حذر الخبراء في السابق من أن الأطفال الصغار يرتدون الأقنعة والأغطية.

وقال الأطباء في السابق أن الأقنعة تجعل الاستنشاق والزفير أكثر صعوبة للأطفال دون سن الثانية بالنظر إلى وجود مسالك هوائية أصغر، مما قد يؤدي إلى الاختناق.

وبدلاً من ذلك، يحث الأطباء الآباء على إبقاء الأطفال الصغار والرضع خارج الأماكن العامة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكد من ممارسة أفراد العائلة لنظافة أيديهم.

يمكن أن يكون ارتداء القناع بمثابة حاجز مادي لمنع إصابة الآخرين إذا كنت مريضًا عن طريق سد القطرات التي تخرج عند السعال أو العطس.

لكن بعض الخبراء يحذرون جادلون بأن الناس يمكن أن يصيبوا أنفسهم عن طريق الخطأ عند خلع القناع. 

وقال الدكتور دانييل أتكينسون، الطبيب العام والرئيس السريري في  موقع (Treated.com) لصحيفة "ذا صن": "هناك مخاطر مرتبطة بالأطفال والرضع الذين يرتدون الأقنعة". 

وأضاف: "على سبيل المثال، لدى الأطفال ممرات هوائية أصغر يجب أن تعمل بجد أكبر لامتصاص الأكسجين من خلال قناع الوجه. وهناك أيضًا خطر أن يحاول الطفل إزالة القناع، وأن يصبح متشابكًا ويحتمل أن يتسبب في إصابة".

وتابع: "هناك طرق أخرى أكثر كفاءة وأقل مخاطرة يمكنك من خلالها حماية أطفالك من التقاط فيروس كورونا، وهو التأكد من بقائهم في المنزل قدر الإمكان، وبقائك بعيدًا عن مترين آخرين عن الآخرين عندما يكونون في الهواء الطلق، وأنت تساعدهم على ممارسة غسل اليدين بانتظام".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأردن يعلن اقتراب موعد العثور على لقاح كورونا
» القبض على ممثل بورونو شهير بعد وفاة مصور بسم الضفدع
» انهيار أسطورة هوجان.. تصريحات عنصرية وفضيحة مع زوجة أقرب أصدقائه
» "أردوغان": سننقب عن النفط في "المتوسط" قريبًا
» اعتقال أمريكي لتظاهره بدون كمامة
» إصابة الحراسات الخاصة لوزير التعليم العالي بـ"كورونا"
» حقيقة فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة بالسيارات الخاصة
» وفاة طفلة 10 سنوات متأثرة بكورونا في كفر الشيخ
» حبس «دييجو كوستا» نجم أتلتيكو مدريد بتهمة التهرب الضريبي
» سر إعادة سجن قاتل سوزان تميم بعد العفو الرئاسي
» الكويت تلقي القبض على صاحبة الفيديو المثير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية