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فنانة شهيرة تبيع صورتها عارية وتتبرع بثمنها لمكافحة"كورونا"

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محمد فضل- متابعات

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تبرع

كورونا

صورة عارية

​جينيفر أنيستون

قررت فنانة شهيرة، أن تبيع صورة عارية لها مقابل مبلغ كبير، وذلك من أجل التبرع به لإحدى المؤسسات الخيرية التي تكافح فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام عالمية، أن النجمة الأميركية ?جينيفر أنيستون? ستبيع صورة عارية لها مقابل مبلغ 6500 دولارا أميركيا، وذلك كما كنا ذكرنا سابقا لدعم المؤسسات الخيرية و الصحية لمكافحة ?فيروس كورونا? الذي أصيب فيه عدد كبير من البشر حول العالم.

وشكّل هذا الأمر جدلا كبيرا بين داعم لها ومنتقد لخطوتها الجريئة.

الجدير ذكره ان جينيفر أنيستون قررت مؤخرا مسامحة والدها الممثل الأمريكي من أصول يونانية جون أنيستون 86 عامًا بعد سنوات من المقاطعة والعداء، وذلك بسبب هجر جون وتركه لابنته منذ أن كانت طفلة صغيرة.



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