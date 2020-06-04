أميرة فرنسية في غيبوبة بعد حادث خطير

04 يونيو 2020 - 07:51 م

تعرضت الأميرة الفرنسية هيرمين دي كليرمون تونير إلى حادث مروري نجم عنه تعرضها لإصابات خطرة.

ووضعت الأميرة هيرمين في غيبوبة بعد الحادث، الذي وقع عندما كانت تقود دراجة نارية يوم الاثنين، وفقا لتقارير إعلامية فرنسية. ولا توجد تفاصيل حول الحادث الذي تعرضت له الأميرة البالغة من العمر 54 عامًا، وهي أم لاثنين.





وقال المغني جان لوك لاهاي في مقابلة تلفزيونية: "علمت بالخبر. يبدو أنه حادث دراجة نارية خطير للغاية. هناك توقعات جارية. آمل أن تمر. إنها فتاة أعشقها، صديقة مخلصة، سعيدة للغاية، وشخصية غير عادية".





وأضاف: "إنها أمي، ولهذا السبب آمل أيضًا أن تخرج منها وأن تستعيد قدرتها على الحركة. (أنا) لا أعرف ما لديها حتى الآن، لكن الأمر خطير للغاية".





وأعرب عشرات الفرنسيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن أمنياتهم بالشفاء العاجل للأميرة التي قدمت العديد من العروض التلفزيونية الفرنسية.





والأميرة هيرمين ابنة تشارلز هنري، الدوق الحادي عشر لكليرمونت تونير. وهي أميرة غير رسمية، نشرت العديد من الكتب.