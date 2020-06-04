انهيار أسطورة هوجان.. تصريحات عنصرية وفضيحة مع زوجة أقرب أصدقائه

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هوجان، أسطورة مصارعة المحترفين
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فتحي مجدي

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يعد هالك هوجان، أسطورة مصارعة المحترفين، الأشهر عبر العالم، الذي نجح في حفر اسمه بعد نجاحات متكررة خلال مسيرته التي امتدت على مدار سنوات طويلة، لم تخل من لحظات انكسار، والدخول في أزمات، كان لها تأثيرها السلبي عليه.

ولد هوجان في مدينة أوجستا بولاية جورجيا الأمريكية، وأصبح مصارعًا في عام 1978، قبل أن انضم إلى اتحاد WWE في عام 1983. 
حصل على بطولة المصارعة العالمية الترفيهية ست مرات، وبطولة الثنائي مع إيدج مرة واحدة، وفاز برويال رمبل مرتين في 1990 و1991. كما فاز ببطولة العالم للمصارعة (WCW) ست مرات أيضًا. 

وفي عام 2016، كانت محطته الأخيرة مع المصارعة، بعد بسبب تصريحات عنصرية له، بعد أن انتشر تسجيل له يصف فيه صديق ابنته بروك، بألفاظ عنصرية، ووصف ابنه بأنها "محبة للزنوج" وهو ماوجدته المؤسسة عنصرية يجب أن يعاقب عليها.

واعتذر هوجان لاحقًا في برنامج تلفزيوني، واعترف بأنه "ربما أغبى شيء قلته على الإطلاق". وقال: "الأشخاص الذين يعرفونني يعرفون أنني لست عنصريًا".

وقبل أربع سنوات، قضت محكمة بمنح هوجان، تعويضات قدرها 115 مليون دولار بعد أن وجدت أن موقع "جوكر"، انتهك خصوصيته من خلال بث شريط جنسي مصور للمصارع الشهير.

واتفقت هيئة المحلفين التي تضم رجلين وأربع نساء مع هوجان على أن خصوصيته انتهكت، وأن هذا الانتهاك ألحق به الأذى، وأن هوجان لديه توقع بقدر معقول في الخصوصية.

وقال هوجان إن نشر الفيديو المُجمع المختصر الذي بلغت مدته دقيقة وواحد وأربعين ثانية وهو يمارس الجنس مع زوجة من كان في ذلك الوقت أقرب صديق له وهو "بوبا ذا لاف سبونج" كدر حياته الشخصية والمهنية.

انفصل هوجان عن الزوجة السابقة ليندا في عام 2009، وأنجبا طفلين، بروك وابنه نيك. ويعيش حاليًا مع زوجته جنيفر مكدانيل، التي تزوج منها منذ عام 2010.

وصرحت ليندا بأن هوجان في مقابلة في عام 2016 بأن هوجان أفسد مشوار طويل من الزواج عمره 25 عاما. وقالت، إن فضائح هوجان ونزواته والتي أضرت بها وبعائلتها لن تجعلها تسامحها على كل ما فعله في حقها وحق أطفالهما.

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