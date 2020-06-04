بعد مديرة المكتب الفني.. إصابة مستشار وزيرة الصحة بـ"كورونا"

04 يونيو 2020 - 07:21 م

أعلن مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، الدكتور شريف وديع، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال وديع في تصيحات صحفية، إنه "أصيب منذ 14 يومًا بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل المنزلي".

وأضاف أنه "يمارس أعماله بإدارة منظومة الرعاية العاجلة والطوارئ من المنزل".

وأوضح أنه "موضوع على جهاز الأكسجين وحالته مستقره نوعا ما، لافتا إلى أنه قام بعمل تحاليل فيروس كورونا وجاءت نتائجها إيجابية".

وأكد أن "الإصابة جاءت نتيجة التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد".

فيما نقل "صدى البلد" عن مصدر بوزارة الصحة، أنه لم يخالط وزيرة الصحة أو أي أحد بالوزارة، وفور اكتشاف إصابته تم وضعه بالعزل المنزلي على الفور، مؤكدا أن صحته تحسنت.

وكانت مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة ، الدكتورة نيفين النحاس، قد أصيبت بفيروس كورونا في وقت سابق، وتم عزلها في أحد المستشفيات، وتلقت العلاج اللازم حتى تمام الشفاء وغادرت المستشفى.