ارتفاع جنوني للدولار أمام الجنيه لم يحدث منذ 7 شهور

04 يونيو 2020 - 06:29 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 4 يونيو، ارتفاعًا جنونيًا حيث قفز ليتخطى حاجز الـ16 جنيهًا لأول مرة منذ سبعة أشهر.

أما على المستوى العالمي فقد وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه إلى 16.07612 جنيه مصري.

وسجل أعلى سعر لبيع الدولار 16.03 جنيه في البنك العربي الأفريقي.

فيما يقدم بنك الكويت الوطني أفضل سعر لشراء الدولار عند 16.03 جنيه مصري، حيث يمكنك شراء الدولار منه بأقل سعر.

وجاءت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية كالتالي:

البنك المركزي 16.01 16.14

البنك الأهلي 16.01 16.11

بنك مصر 16.01 16.11

البنك التجارى الدولى CIB 16.03 16.13

الإسكندرية 16.02 16.12

التعمير والاسكان 16.03 16.13

المصرف المتحد 16.03 16.13

البركه 16.03 16.13

HSBC 16.03 16.13

الكويت الوطني 16.03 16.13

مصرف أبوظبي الاسلامي 16.03 16.13

العربي الأفريقي 16.03 16.13