  • الخميس 04 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جانب من المشهد

"فرانس برس" تكشف حقيقة فبركة"الجزيرة" مقطع مثير عن مصر

وزيرة الصحة

بعد مديرة المكتب الفني.. إصابة مستشار وزيرة الصحة بـ"كورونا"

كمامة

دراسة هامة: نقع الكمامة في ماء الملح يمنع تسرب "كورونا"

مصنع السكر

مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم

فريق "ببجي موبايل" (PUBG MOBILE)

رد عاجل من «ببجي» على فتوى الأزهر بتحريم اللعبة

الدولار

ارتفاع جنوني للدولار أمام الجنيه لم يحدث منذ 7 شهور

السيسي

الرئيس يحذر من أمراض أخرى غير "كورونا"

تحاليل كورونا

مفاجأة.. كورونا يمكن أن يقضي على الإيدز ببريطانيا إلى الأبد

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

إصابة الحراسات الخاصة لوزير التعليم العالي بـ"كورونا"

عفو شرطي

"الداخلية" تفرج عن 837 سجينًا بعفو رئاسي

مصاب بكورونا

اعتقال أمريكي لتظاهره بدون كمامة

آخر الأخبار

خوليو توريس
خوليو توريس
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

6 أماكن ممنوع التواجد فيها بدون كمامة بدءا من السبت المقبل

تم القبض على متظاهر أمريكي خلال الاحتجاجت على مقتل المواطن الأسود، جورج فلويد، لعدم ارتدائه قناع الوجه (الكمامة) على الرغم من علمه بأنه مصاب بفيروس كورونا.

وألقت الشرطة القبض على خوليو توريس خلال مشاركته في احتجاج في بنسلفانيا ضمن 250 شخصًا آخرين، بعد قيامه بإلقاء أشياء – غير محددة - عليها، وطلب من متظاهرين آخرين القيام بالشيء نفسه.

وطاردت الشرطة، المتظاهر البالغ من العمر 22 عامًا بعد أن قالت إنه أزال حاجزًا خارج مركز شرطة لانكستر وألقى به في منتصف الشارع.

وتقول تقارير الشرطة، إن توريس "جرح ذراعيه وركل ضابطًا في جانب الرأس مرتين" و"ضرب رأس آخر" أثناء اعتقاله. وأخبر الضباط لاحقًا أنهه تم إصابتهم بفيروس كورنا (كوفيد – 19).

واتُهم توريس بالقيام أعمال شغب، والاعتداء المشدد على الشرطة، ومقاومة الاعتقال والسلوك غير المنضبط، واحتُجز في سجن مقاطعة لانكستر، وفرضت الشرطة عليه كفالة بفيمة 25 ألف دولار.

وقال القاضي ديفيد أشوورث، رئيس مقاطعة لانكستر ، لموقع "لانكستر أونلاين": "خلال المحاكمة، تم اكتشاف أن توريس كان إيجابيًا، وأخبر بالحجر الذاتي، واختار الحضور أو المشاركة في الاحتجاج دون تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، بدون قناع وجه مناسب، وعرض الأشخاص الآخرين للخطر"، الذين شاركوا في الاحتجاج وإنفاذ القانون".

وقال توريس إنه خضع للاختبار وثبت إيجابية إصابته بالفيروس. وأضاف القاضي: "إنني قلق للغاية من تعرض الجمهور وسلطات تطبيق القانون للخطر". 

وتشهد جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات على مقتل وفاة جورج فلويد أثناء اعتقاله من قبل ضابط شرطة أبيض في ولاية مينيسوتا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "أردوغان": سننقب عن النفط في "المتوسط" قريبًا
» اعتقال أمريكي لتظاهره بدون كمامة
» حقيقة فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة بالسيارات الخاصة
» وفاة طفلة 10 سنوات متأثرة بكورونا في كفر الشيخ
» حبس «دييجو كوستا» نجم أتلتيكو مدريد بتهمة التهرب الضريبي
» تعليم النواب ترفض تأجيل امتحانات الثانوية العامة
» عروض إماراتية تطارد مهاجم الأهلي
» مع أشهر النجوم.. تركي آل الشيخ يفاجئ محبيه بهذا الأمر
» "فيفا" ينصف لاعب بيراميدز
» شوبير: الدورى يواجه شبح الإلغاء
» بعد إصابته بكورونا.. وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:31 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية