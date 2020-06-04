» اعتقال أمريكي لتظاهره بدون كمامة

04 يونيو 2020 - 06:26 م

تم القبض على متظاهر أمريكي خلال الاحتجاجت على مقتل المواطن الأسود، جورج فلويد، لعدم ارتدائه قناع الوجه (الكمامة) على الرغم من علمه بأنه مصاب بفيروس كورونا.





وألقت الشرطة القبض على خوليو توريس خلال مشاركته في احتجاج في بنسلفانيا ضمن 250 شخصًا آخرين، بعد قيامه بإلقاء أشياء – غير محددة - عليها، وطلب من متظاهرين آخرين القيام بالشيء نفسه.





وطاردت الشرطة، المتظاهر البالغ من العمر 22 عامًا بعد أن قالت إنه أزال حاجزًا خارج مركز شرطة لانكستر وألقى به في منتصف الشارع.





وتقول تقارير الشرطة، إن توريس "جرح ذراعيه وركل ضابطًا في جانب الرأس مرتين" و"ضرب رأس آخر" أثناء اعتقاله. وأخبر الضباط لاحقًا أنهه تم إصابتهم بفيروس كورنا (كوفيد – 19).





واتُهم توريس بالقيام أعمال شغب، والاعتداء المشدد على الشرطة، ومقاومة الاعتقال والسلوك غير المنضبط، واحتُجز في سجن مقاطعة لانكستر، وفرضت الشرطة عليه كفالة بفيمة 25 ألف دولار.





وقال القاضي ديفيد أشوورث، رئيس مقاطعة لانكستر ، لموقع "لانكستر أونلاين": "خلال المحاكمة، تم اكتشاف أن توريس كان إيجابيًا، وأخبر بالحجر الذاتي، واختار الحضور أو المشاركة في الاحتجاج دون تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، بدون قناع وجه مناسب، وعرض الأشخاص الآخرين للخطر"، الذين شاركوا في الاحتجاج وإنفاذ القانون".





وقال توريس إنه خضع للاختبار وثبت إيجابية إصابته بالفيروس. وأضاف القاضي: "إنني قلق للغاية من تعرض الجمهور وسلطات تطبيق القانون للخطر".



