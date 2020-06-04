إصابة الحراسات الخاصة لوزير التعليم العالي بـ"كورونا"

04 يونيو 2020 - 06:19 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إصابة اثنين من الحراسات الخاصة لوزير التعليم العالي بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 9 آخرين بينهم عامل البوفيه الخاص بالوزير.

من جانبه أكد الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنَّ هذه الأخبار صحيحة بالفعل وتمَّ اكتشافها منذ 11 يومًا وتمَّ تحويلها إلى مستشفيات العزل بوزارة الصحة المعنية بالأمر وهي المسئولة عن إعلان الحالات وليس وزارة التعليم العالي، حيث تم اتباع الإجراءات الصحية كافة مع المصابين من إجراءات العزل والوقاية والعلاج والمسحات، حسب الدستور.

وكانت أنباء قد ترددت على السوشيال ميديا عن إصابة عدد من الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفيروس كورونا وهم:

اثنان من حرس الوزير.

رئيس الإدارة المركزية فى قطاع التنمية والخدمات.

عامل البوفيه الخاص بمكتب الوزير.

موظف من قطاع التنمية والخدمات.

موظف من مكتب المستشار القانوني الوزير.

موظفان من إدارة الاتصال السياسي.

عامل نظافة من شركة.