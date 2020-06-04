مفاجأة.. كورونا يمكن أن يقضي على الإيدز ببريطانيا إلى الأبد

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بينما أعلنت الحكومة البريطانية عن قواعد جديدة بشأن مواجهة فيروس كورنا المستجد في مطلع يونيو تحظر على الأشخاص مغادرة منازلهم لممارسة العلاقة الحميمة في ممتلكات شخص آخر، واجهت انتقادات بشأن القواعد التي وصفتها وسائل إعلام بأنها "حظر للجنس".

إلا أنه وفيما أظهرت دراسة أن غالبية الناس يمتنعون عن المعاشرة خارج المنزل بسبب الجائحة، قال خبراء إن "حظر الجنس" يمكن أن يساعد في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية في المملكة المتحدة إلى الأبد.

إذ بينت عيادة الصحة الجنسية في 56 شارع دين بلندن، وهي جزء من صندوق هيئة الخدمات الصحية الوطنية التابع لمستشفى تشيلسي وستمنستر، أن 84 في المائة من البريطانيين يمتنعون بالفعل عن ممارسة الجنس خارج أسرهم.

ووجدت أيضًا أن الكثيرين ما زالوا قلقين بشأن احتمال لقاء غير رسمي. 

وشملت الدراسة 800 شخص، حيث تبين أن 8 من كل 10 يواصلون التخلي عن لقاء الجنس العرضي. 

بينما قال 1 من كل 5 إنهم لم يكونوا متأكدين مما إذا كان هذا أمرًا سيفعلونه مرة أخرى حيث يدخل الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا شهره الثالث.

وأظهرت أنه قبل الإغلاق كان لدى 42 في المائة من البالغين شريك جنسي واحد في الشهر، بينما كان لدى 35 في المائة ما بين شريكين وخمسة شركاء.

وأكد الدكتور ألان ماكوان، كبير الأطباء في "56 دين ستريت" سابقًا أن تأمين فيروس كورونا يمثل فرصة رائعة للأشخاص لإجراء الاختبارات.

وقال إن الناس لم تعد لديهم علاقات عارضة، وبالتالي لم يعد فيروس نقص المناعة البشرية ينتشر. ووجد البحث أن 57 في المائة من الناس لم يعودوا يجتمعون لممارسة الجنس بسبب توجيهات الحكومة بشأن وقف انتشار (كوفيد – 19).

بينما قال 6 في المائة إنهم كانوا يتجنبون ممارسة الجنس خارج أسرهم من أجل تجنب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وسلطت "Terrence Higgins Trust " وهي مؤسسة خيرية تقوم بحملات وتقديم الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والصحة الجنسية، الضوء على أن الوقت هو المهم عندما يتعلق الأمر باختبار فيروس نقص المناعة البشرية، وقالت إن أي شخص لم يمارس الجنس خارج المنزل منذ فترة الإغلاق سيحصل على نتيجة اختبار دقيقة.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن هذا يرجع إلى حقيقة أنه قد يستغرق الأمر ما يصل إلى شهر من التعرض المحتمل لفيروس نقص المناعة البشرية للظهور في الاختبار.

ويمكن الحصول على الاختبارات من خلال البريد، وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، يمكن الحصول على العلاج لوقف انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى الآخرين.

وقال إيان جرين، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "هذه فرصة لا تصدق لكسر السلسلة حول الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومساعدتنا على المضي قدمًا في تحقيق هدفنا المتمثل في إنهاء انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في المملكة المتحدة خلال العقد المقبل". 

وأضاف: "الأسبوع الوطني لفحص فيروس نقص المناعة البشرية في شهر نوفمبر، لكننا بحاجة إلى التصرف الآن لأن هذه الفرصة لن تنتظر ولن تأتي مرة أخرى".

وتابع: "تشير التقديرات إلى أن حوالي 7500 شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية غير المشخص، وهو أمر ضار بصحتهم ويعني أنهم قد ينقلونه دون قصد. إذا كان الجميع قادرًا على استخدام وقتهم في الإغلاق لإجراء اختبار ومعرفة حالة فيروس نقص المناعة البشرية، يمكننا أن نضمن أن شيئًا جيدًا حقًا يخرج من الدمار الذي خلفته أزمة كوفيد".

وأضاف الدكتور مكوان، أن الوقت قد حان لإجراء الاختبار مع عدد أقل من الأشخاص الذين يبحثون عن الجنس، "لم نكن نعتقد أنه ستكون هناك فترة طويلة من الامتناع عن ممارسة الجنس بالنسبة لكثير من الناس، ولكن حدث الآن أننا مصممون على الاستفادة القصوى منها".

وتابع: "اختبار فيروس نقص المناعة البشرية سريع وسهل، وتصل الاختبارات البريدية في عبوات بسيطة. تفضل بزيارة موقع اختبار الآن ، أوقف موقع فيروس نقص المناعة البشرية على الويب لمعرفة جميع المعلومات وإجراء الاختبار".

وشدد على أن "الاختبار مهم للغاية لأنه بمجرد أن تعرف حالتك، يمكنك اتخاذ خطوات للحفاظ على فيروس نقص المناعة البشرية سلبيًا مع الواقي الذكري، والاختبار المنتظم والوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية".

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