"الداخلية" تفرج عن 837 سجينًا بعفو رئاسي

قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 168 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 669 نزيلاً إفراجاً شرطياً.