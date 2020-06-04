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«الأطباء» توجه خطابًا لوزيرة الصحة بشأن الطبيبات

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أحمد سالم

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خاطبت النقابة العامة للأطباء، الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات.

وأشارت النقابة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وذلك بدعوى تأجيل قبولها لحين الانتهاء من مواجهة فيروس كورونا، ويحدث ذلك على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة؛ لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجًا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.

ومن الناحية الموضوعية، أوضحت النقابة أنه من المعلوم أن هذه القوانين شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى، فإن الأمر يصبح أكثر أهمية فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى، كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع احتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار.

وأكدت النقابة أنه في الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال 12 عامًا فأقل في كل القطاع الحكومي وتم حرمان الطبيبات من هذا الحق، إلا أنه تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها.

وفي نهاية الخطاب، طالبت النقابة  وزارة الصحة سرعة توجيه جهات العمل بعدم الامتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة؛ حرصًا على أطفال الطبيبات وصالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا.


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