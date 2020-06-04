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حبس «دييجو كوستا» نجم أتلتيكو مدريد بتهمة التهرب الضريبي

عرب وعالم

دييجو كوستا
دييجو كوستا
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فتحي مجدي

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قضت محكمة إسبانية بتغريم مهاجم فريق اتلتيكو مدريد، دييجو كوستا نحو 543 الف يورو بعد أن اعترف بالاحتيال الضريبي بما يزيد قليلاُ على مليون يورو.
وحُكم على كوستا بالسجن ستة أشهر، لكن تم تخفيف الحكم بعد اتفاق مع مكتب المدعي العام إلى غرامة قدرها 36 ألف يورو، بالاضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 507208 يورو بسبب المبلغ الكبير الذي تم الاحتيال فيه.

وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، إن المهاجم البرازيلي أقر بأنه مذنب في جريمة ضريبية تبلغ 1.1 مليون يورو. 

واتُهم بعدم إدراج إقراره الضريبي لعام 2014، عندما وقّع على عقد انتقاله إلى تشلسي الإنجليزي، وهي المكاسب التي حصل عليها من الصفقة مع النادي اللندني.

ووفقًا للمحكمة الإسبانية، فإن الأجر الذي دفعه تشلسي "كان 5,15 مليون يورو، معلن في المملكة المتحدة، مع العلم أن مدخوله هذا يخضع للضريبة في إسبانيا".

ووفقًا لحكم المحكمة، فإن سواريز دفع "1,14 مليون يورو في أغسطس الماضي، ودفع كامل الديون الضريبية، بما في ذلك الفائدة"، ما سهل الاتفاق مع النظام القضائي الإسباني.

وأضافت المحكمة أن اللاعب الدولي أخفى أيضًا "1,37 مليون يورو مقابل الدخل من استغلال حقوق صورته".

وغادر كوستا فريق أتلتيكو مدريد في نهاية موسم 2013-2014 للانضمام إلى تشلسي، ثم عاد إليه مجددًا في يناير 2018.

وشهدت السنوات الأخيرة مراقبة السلطات الضريبية الإسبانية اقتصاد كرة القدم عن كثب، وقد أدين نجوم كبار مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي من فريق برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليا بالتهرب الضريبي.

وكانت آخر القضايا للاعب ريال مدريد السابق تشافي ألونسو حيث تمت تبرئته في نوفمبر الماضي بعد اتهامه بالاحتيال الضريبي بقيمة مليوني يورو بينما كان يلعب مع مع الفريق الملكي.

تم استدعاء كوستا للإدلاء بشهادته فى يونيو من العام الماضى، معترفًا بالتهم الموجهة إليه.

وقال متحدث باسم أتليتيكو الأربعاء: "توصل دييجو كوستا إلى اتفاق قبل بضعة أشهر مع المدعي العام ودفع بالفعل الغرامة المقابلة بالإضافة إلى الفائدة وتم سحب طلب عقوبة السجن".

وأضاف: "هذا الأسبوع من المتوقع أن يتم التصديق على الاتفاق في المحكمة، كما هو إلزامي".

ومثُل مهاجم أتلتيكو أمام محكمة إقليمية في مدريد الخميس، برفقة محاميه، لحضور محاكمة قصيرة، حيث كان يتبقى عليه توقيع الاتفاق مع مكتب المدعي العام، والذي تم تفصيل طلباته في الإدانة.

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