1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس ، عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وأضافت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 93157 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 806 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 68965 حالة.
وأوضحت أنه تم تسجيل 32 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.

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