1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية

04 يونيو 2020 - 04:36 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس ، عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .





وأضافت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 93157 حالة حتى الآن .





كما تم تسجيل 806 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 68965 حالة.



