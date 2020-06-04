الزوجة الثالثة لـ حسن حسني تفجر مفاجأة لأول مرة عنه

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فجرت ماجدة حميدة، زوجة الفنان الراحل حسن حسني، مفاجأة عن حياة الفنان قبل رحيله، مشيرة إلى أنه كان يقوم بأعمال منزلية بنفسه، وقالت: "إنه كان يحب البيت ويساعدنا في كل الأعمال المنزلية، وكنا نستيقظ على صوت الشنيور الذي يستخدمه في الأعمال المنزلية".


وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" :"حسن كان ديمقراطيا في المنزل ويتواصل معنا دائما، حسن لم يميّز بين أبنائي، وأنا الزوجة الثالثة في حياته، مؤكدة أنها كانت تشارك في التكريمات، وكان كوميديا ولديه دقة الملاحظة في المنزل".


وتابعت أن حسن كان يستطيع تقمص كل الشخصيات، وكان يرفض القيام ببروفات في أعماله الدرامية.

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