الكويت تلقي القبض على صاحبة الفيديو المثير

04 يونيو 2020 - 03:51 م

تمكنت قوات الشرطة في الكويت، من تحديد هوية الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو مثير، مرتدية قبعة خاصة بقوات الشرطة وهي تتراقص بشكل مخل.





وأثار الفيديو الذي ظهرت فيه الفتاة جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ظنوا أنها فتاة تعمل في الشرطة، مستنكرين أن تقوم بهذا الفعل المشين.





وتمكن الأمن الكويتي من القبض على الفتاة وجرى إحالتها لجهات التحقيق.





وحسب صحفيفة الأنباء الكويتية، قال مصدر أمني ان الوافدة من الجنسية الأوزبكستانية وحضرت الى الكويت في فبراير الماضي بموجب بطاقة زيارة على زوجها وهو مقيم من جنسية عربية.



