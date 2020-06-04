الفقي يزف خبر سار عن سد النهضة

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أكد المفكر السياسي ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، أن الموقف المصري في سد النهضة، أصبح أقوى بكثير مما كان عليه من قبل.

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التحول في موقف السودان هو تحول موضوعي ويصب في مصلحته في الدرجة الأولى ومصلحة مصر.

وأوضح "الفقي"، بأن المفاوض المصري كان يشعر أن الشقيق المباشر له وهو السودان ليس داعما لوجهة نظره ويدعوه لقبول ما هو قائم، معقبا:"التعنت الأثيوبي استفز أطراف كبيرة حتى خارج مصر والسودان".

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