مؤثر.. والدة مصور صحفي تستقبل جثمانه بالزغاريد

04 يونيو 2020 - 02:45 م

انتشر مقطع فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، لوالدة مصور صحفي باليمن، وهي تستقبل جثمانه بالزغاريد.

وكان جثمان المصور الصحفي نبيل القعيطي، قد وصل صباح اليوم الخميس، إلى منزله في عدن، جنوب اليمن، قبل مواراته الثرى.

وبث ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تسجيلا مصورا يظهر وصول جثمان القعيطي إلى منزله قبل أن يتم تشييعه ودفنه، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه.

وكان مسلحون مجهولون، أطلقوا النار على المصور نبيل القعيطي في عدن ما أدى إلى استشهاده على الفور.

واشتهر القعيطي بتغطيته الميدانية لأحداث عدن والمناطق القريبة منها.