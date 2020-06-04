الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فيصل

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن جثمان الأمير سعود سيوارى الثرى يوم غد الجمعة الموافق 13- 10- 1441من العام الهجري فى الرياض .



وقدم العديد من الأمراء التعازي في وفاة الأمير السعودي، حيث قال تركي الفيصل الرشيد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى الصديق والجار الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبد الله الفيصل".



وتابع: "جمعنا الله وإياه في جنات النعيم، خالص العزاء والمواساة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير تركي العبد الله الفيصل، ولأبناء الفقيد فيصل وخالد وزوجته وجميع الأسرة الكريمة".

