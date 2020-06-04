تضامنا مع فلويد.. نانسي بيلوسي في مظاهرة أمام الكونجرس

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في عملية تضامن واسعة للقادة السياسيين في قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد شاركت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الأربعاء، في الاحتجاجات على وفاة فلويد، وذلك خارج مبنى الكابيتول.

وبحسب فيديو تم تداوله ظهرت بيلوسي، وهي تتجول خارج مبنى الكابيتول، حيث كان مئات المتظاهرين حاضرين.

كما شوهدت مع وجود جهاز أمني كبير وكانت تلوح للمتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات الغضبة.

وكانت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة قد اتسعت على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن.

كما ندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى، ووصف أيضا المحتجين بالرعاع . 

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