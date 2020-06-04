» بعد إصابته بكورونا.. وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق

04 يونيو 2020 - 01:36 م

توفي الدكتور محمود جابر، المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط والأستاذ المتفرغ بالجامعة ونائب رئيسها الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوطن عن مصدر بعزل مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، وفاة نائب رئيس الجامعة بمستشفى العزل.

ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بخالص الحزن والأسى مستشاره الهندسي قائلا : "يعد واحدا من القامات العلمية والإنسانية المرموقة، وأحد مؤسسي الجامعة وشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف ومناصبه المتعددة بكل إخلاص وتفاني".

يذكر أن الدكتور محمود جابر كان قد أصيب بفيروس كورونا، ونقل على إثر ذلك لعزل مستشفى الراجحي وتدهورت حالته الصحية، ما تسبب في وفاته.