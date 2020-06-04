» 30 ماكينة صرافة.. قتل نفسه في أكبر عملية سطو

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قتل شاب يبلغ من العمر 24 عاما أمس الأول الثلاثاء، عقب ساعات من محاولته اختراق جهاز صراف آلي باستخدام المتفجرات في شمالي مدينة فيلادلفيا الأميركية.

وبحسب صحيفة الديلي ميل تل فقد قتل الشاب خلال قيامه بمحاولة خرقاء لسرقة صراف آلي في مدينة ، وذلك إثر انفجار تعتقد الشرطة بأنه جزء من جهد "منسق" يهدف لسرقة 30 جهاز صرافة في المدينة.

وفي التفاصيل حاول الرجل استخدام جهاز تفجير لإتمام فعلته، إلا أن الانفجار أطاح به أرضا ملحقا إصابات بالجزء العلوي من جسده.

ونقل موقع قناة "سي بي إس 3" الأميركية أنه تم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي لاحقا.

وقالت الشرطة، إنه قد تم العثور على متفجرات لا تزال فعالة في موقع العملية.

وكانت  ليلة الاثنين الماضي قد شهدت محاولات للتخريب طالت ما لا يقل عن 10 صرافات آلية، خصوصا في المتاجر الصغيرة ومحطات الوقود.

وأضافت الشرطة أن تلك المحاولات تمت في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن التعامل مع احتجاجات واسعة ضد تصرفات وحشية لرجال شرطة.


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