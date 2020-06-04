مسئول عن إلقاء مسن أمام مستشفى صدر العمرانية: ابنه ضرب الموظف

04 يونيو 2020 - 12:17 م

رد الدكتور محمد محمدي، مدير مستشفى صدر العمرانية بالجيزة، على الفيديو المتداول لمسن ملقى أمام مستشفى صدر العمرانية المخصصة لعزل مصابي مرضى كورونا المستجد، بدعوى رفض علاجه وطرده فى الخارج.



وقال "محمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "الواقعة بدأت بمحاولة أحد الأشخاص الكشف على والده في مستشفى الصدر العمرانية بالجيزة، المخصصة للعزل فقط".



وأضاف مدير مستشفى صدر العمرانية بالجيزة: "رفضنا دخول المريض وطالبناه بالذهاب إلى مستشفى أم المصريين ولكن أحد أقاربه تعدى على رجل الأمن.



وتابع: "خطر جدا دخول مواطن مستشفى العزل حيث سيتعرض المواطن للإصابة"، معقبا: " قولنا ناخده لمستشفي أم المصريين التي تستقبل الحالات الأولى لكي يتم الكشف عليه ولكن تعدوا بالضرب على موظف الأمن وأحدثوا فيه جرحا قطعيا".



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

