بعد تفشي كورونا.. 10 خطوات لتطهير منزلك وتجنب العدوي

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متابعات- الدويني فولي

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إصابات

وقاية

فيروس كورونا

تطهير منازل

مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير خلال الأيام الماضية، أصبح الجميع يخشى من نقل عدوى الفيروس لهم سواء بالمنزل أو خارجه، لذلك يفضل خلال فترة الحجر المنزلي تطهير وتعقيم المنزل بشكل مستمر لتجنب نقل العدوى. 
فيقدم موقع" Health line" مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يجب القيام بها يومياً في المنزل لتطهيره لتجنب نقل العدوي، وكانت كالأتي:

1- اغسل يديك بشكل مستمر بالماء والصابون، بحيث لا تقل مده الغسل عن 30 ثانية.


2- في حالة تطهير المنزل لابد من استخدام الجوانتي.
 
3- احرص على عدم وجود فوضى بمنزلك، فهي تسبب كثرة الجراثيم والميكروبات.


4- تطهير الأسطح كل خمس ساعات يومياً.


5- لابد من دخول الشمس للمنزل يومياً، لذا احرصي على التهوية المستمرة وفتح النوافذ.


6- غسل الملابس بالماء الساخن لقتل البكيتريا والجراثيم.


7-تطهير الهاتف وتعقميه لأنه الجهاز الأكثر استخدامًا باليد.


8- استخدام الماء المضاف له الكلور في تنظيف الأرضيات والأسطح يومياً.


9- عدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين، لذا من الأفضل تخصيص منشفة لكل فرد بالأسرة.


10- تنظيف جميع المشتريات وتطهيرها بالكحول قبل بدء الاستخدام.

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