الباز : العلماء في المرتبة الأولى عند اللي بيفهم

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دي إم سي

كورونا

رامي رضوان

فاروق الباز



أكد العالم الكبير فاروق الباز، أن الوصول إلى لقاح لعلاج كورونا في الوقت الحالي صعب بسبب غموض تكوين الفيروس، قائلا: "رحلة البحث عن علاج لكورونا تتطلب وقتا طويلا لأن الفيروس صغير" .

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان أن الحديث عن قيام دولة بتخليق الفيروس "تضييع وقت، ده مرض حقيقي، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا في ظروف انتشار فيروس كورونا، يذكره بتداعيات انتشار الكوليرا في الماضي.

وتابع: "ما يحدث حاليا هو درس للبشرية بأننا يجب أن نستعد جيدا لنواجه أى شيء، معقبا: "الناس اللى بتفهم" يجب عليها أن تعى الدرس جيدًا بأن العلم والعلماء في المرتبة الأولى".

وشدد على أن التعايش مع فيروس كورونا لا بد أن يتم بهدوء وتدريجيًا، ولا بد أن نتعايش خطوة بخطوة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

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