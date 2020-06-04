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بعد أن طالب بعزله.. ترامب يصف وزير دفاعه بـ "الكلب المجنون"
بعد أن طالب بعزله.. ترامب يصف وزير دفاعه بـ "الكلب المجنون"
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عبد القادر وحيد- متابعات

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ترامب

ماتيس

الكلب المجنون

الاحتجاجات

عزله

في رد فعل غير موقع وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، وزير دفاعه السابق جيمس ماتيس، بالكلب المجنون.

وكان جيمس ماتيس  قد طالب بعزل ترامب على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب مقتل جورج فلويد، على يد شرطي أمريكي.

وعلق ترامب على تصريحات ماتيس: " ربما أكثر شيء مشترك بيني والرئيس السابق باراك أوباما هو أننا كان لدينا الشرف بعزل جيمس ماتيس، الذي يعد أكثر جنرال مبالغ فيه في العالم ".

وتابع: " لقد كنا نطلق عليه ساخرين لقب الفوضوي، ثم أطلقت عليه لاحقا لقب الكلب المجنون ".

وكان ماتيس صرح أن الرئيس ترامب نجح في تقسيم المجتمع الأمريكي بسبب مواقفه إزاء تلك الاحتجاجات، مشددا على ضرورة محاسبته وجميع المسئولين في البيت الأبيض.

وأضاف ماتيس: " لقد كان ترامب أول رئيس عملت معه في حياتي، وهو الآن يسعى جاهدا لتفريق الشعب الأمريكي، إن ما نشهده الآن هو نتيجة قوية لسياسات إدارة غير ناضجة، ويجب علينا التضافر لإزاحة تلك الإدارة في سبيل تدعيم ركائز دولتنا المدنية.


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