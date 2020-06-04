برلمانى يطالب بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة

04 يونيو 2020 - 10:48 ص

أبدى الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب، اندهاشه من موقف المستشفيات الخاصة تجاه تسعيرة وزارة الصحة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن القطاع الخاص جهة من جهات الدولة ومستحيل أن يتنصل من مسئولياته القانونية.

وأضاف «مرشد»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أن «مصر تمر بأزمة مثل باقى دول العالم فيما يتعلق بجائحة كورونا، ووزارة الصحة تتعامل بمنتهى الطيبة واللين مع المستشفيات الخاصة، ووضعت لهم تسعيرة عادلة، وعليه يجب تطبيق قانون الطوارئ على من يرفض مساعدة الدولة».