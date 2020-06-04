رسالة عاجلة من"الإبراشى" لأهالى الصعيد

04 يونيو 2020 - 10:40 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مجموعة من الصور للمواطنين بمحافظتي "الأقصر وقنا"، تظهر مدى التزامهم بالإجراءات الطبية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وعلق "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج " التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلا: "هذه الصور التقطت بشكل عفوي، الصعيد دائمًا ما يصدر مشاهد إيجابية وحضارية، الصعيد علمنا التنوير، أهالي الصعيد لديهم الوعي والحرص الشديد دائمًا".



ووجه الإبراشى، التحية لأهالى الصعيد، قائلا :" أنتم دائمًا في المقدمة في كل الأزمات والمحن..كل قادة التنوير ينتمون للصعيد، دمتم فخرنا لنا".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

