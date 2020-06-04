بالصور.. وزير الأوقاف يستعين بحاجز للوقاية من كورونا

04 يونيو 2020 - 10:35 ص

استعان وزير الأوقاف مختار جمعة، بحاجز مكتب للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات التابعة للوزارة ضمن مجموعة منتجات لها لخطة التعايش مع الفيروس.





ونشرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، الأربعاء، أول عينة لحاجز المكتب، حيث تم تثبيت العينة على مكتب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





وقالت الوزارة إن الحاجز يأتي بعد إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لقناع الوجه الواقي والكمامة القطنية القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام.



