تامر أمين: "أنا جالي هس هس"

04 يونيو 2020 - 10:23 ص



أبدى الإعلامي تامر أمين، خوفه من زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر، قائلا: "الموضوع أصبح مش هزار وبقى مزعج.. كورونا أصبح يقترب بشكل كبير من أي شخص.. جالي هس هس بقالي 48 ساعة".



وأضاف "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه بعد إصابة أعداد كبيرة أصبح الجميع في حالة خوف شديد، مشيرا إلى أن هناك حالات مصابة في مدينة الإنتاج الإعلامي ومؤسسات صحفية واتحاد الإذاعة والتلفزيون من زملائه.



وأكد الإعلامي أنه أصبح يبتعد عن أولاده فى هذه الفترة خوفا عليهم، معقبا: "أنا مبقتش أبوس أولادي عشان خايف عليهم".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

