السعودية.. توجيه رسمي بشأن خطبة الجمعة بسبب كورونا

وجّه وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا".

وجّه وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا".