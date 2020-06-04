السعودية.. توجيه رسمي بشأن خطبة الجمعة بسبب كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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السعودية

خطبة الجمعة

فيروس

كورونا


وجّه وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا".

وبحسب وكالة "واس"، يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة للمساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ولما لخطب الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والتذكير بها.

كما تضمن التوجيه الإشارة إلى جهود الدولة وما قامت به من إجراءات استباقية أسهمت في الحد من انتشار الفيروس.

ويأتي التوجيه كتفعيل لدور منابر الجمعة وتعزيز مساهمتها في توعية المجتمع والحرص على حمايته، وبيان الواجب الشرعي على الفرد في حق نفسه وغيره في أخذ الأسباب للوقاية من الوباء الخطير.

كما يؤكد التوجيه أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، وحفظ النفس التي هي من مقاصد الشرع.

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