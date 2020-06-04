أمير سعودي لفيصل القاسم: بلا مبدأ ولا شرف

04 يونيو 2020 - 09:34 ص

وجّه الأمير السعودي سطام بن خالد رسالة قاسية للإعلامي السوري فيصل القاسم، عقب حلقته الأخيرة من برنامج الاتجاه المعاكس.

وكتب سطام بن خالد على حسابه في تويتر بعد أن أعاد رابط الحلقة من برنامج فيصل القاسم : " كسبت الدول من المقاطعة وقف تأمر تنظيم الحمدين والقذافي شاهد على خيانتهم من حليف يتأمرون معه ضد السعودية حتى تأمروا عليه وأسقطوه وقطر خسرت العمق الخليجي والعربي وأصبحت رهينة تحت النفوذ التركي والإيراني والإسرائيلي .. في النهاية أخر من يتكلم عن الأخلاق هي الجزيرة فأنتم لا مبدأ ولا شرف".

وكان فيصل القاسم قد تناول أمس الأول الثلاثاء في برنامجه الاتجاه المعاكس على شاشة الجزيرة القطرية حلقة بعنوان : " بعد ثلاثة أعوام على حصار قطر ..ماذا كسبت دول الحصار غير الخسائر السياسية والعسكرية والاقتصادية والأخلاقية".

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة الأمير السعودي، حيث علق أحدهم بالقول : " ممكن أكون خرجت عن الموضوع ولكن هناك من يفتك بنا بخفاء وهو خطرعظيم بدت تظهر بوادره بين شباب وطننا في الخليج خاصة وبلاد المسلمين عامة ألا وهو ضياع الجيل القادم مع ببجي وفور نايت ياليت تدرسوا الموضوع وتضعوا له هاشتاق فلا مجال هنا لشرح الخطر الكبير".

وعلق آخر : " الحمد لله كسبنا الكثير تم تحجيم الإرهاب والفتن والمؤامرات وكشف المدبرين والمخططين أمام العالم وكسبنا الوقت في التطوير والتنمية".