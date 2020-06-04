عربي يمتلك المتجر الذي دخله فلويد قبل مقتله .. يكشف التفاصيل

04 يونيو 2020 - 09:26 ص

أصبحت قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد هي الحدث العالمي، والذي غطى على أحداث كورونا.

ولا يزال الكثير من الكواليس يتم الكشف عنه خاصة الساعات الأخيرة قبل مقتله.

محمود أبو ميالة، من أصول عربية أحد ملاك محل "كاب فود"، الذي أبلغ أحد موظفيه الشرطة عن استعمال جورج فلويد ورقة نقدية مزروة، كشف تفاصيل ما حدث في المحل قبل وقوع المأساة التي هزت أمريكا.

ونقل موقع الحرة عن أبو ميالة أنهم في المحل عادة لا يتصلون بالسلطات في حال حوادث غير عنيفة، لكن عند قدوم جورج بورقة مزورة اتصل أحد الموظفين بالشرطة.

وأعرب عن أسفه لما حدث بعد ذلك، منوها أن ما وقع خارج المحل يبقى من مسؤولية رجال الشرطة الذين حضروا بعد إبلاغهم.

وتابع قائلا : حزين لما وقع، حيث ضمّ صوته إلى صوت المطالبين بالعدالة لجورج فلويد وعائلته.

وأوضح أبو ميالة أنه عادة عند ضبط أوراق مزورة يستدعي الأمر إبلاغ السلطات، وعادة ما تتم مصادرة الورقة دون أي مواجهة مع الزبون.

واستطرد في حديثه : خارج المحل، عندما لاحق موظفان جورج فلويد إلى سيارته كانا يرغبان في معرفة مصدرها لأنها مزورة، نافيا أن يكون قد صدر أي تصرف عنيف من الموظفين تجاه فلويد.

وأكد أن المحل يشتغل منذ 31 عاما ولم نتصل من قبل بخصوص ورقة نقدية مزورة، لكن في هذه الحالة شعر الموظف بالحاجة إلى الاتصال بالسلطات.

كما نوّه أن أغلب الزبائن لا يعرفون عادة أن الأوراق التي يستعملونها مزورة، مؤكدا أنه لا يعرف إن كان جورج يعلم أن الورقة التي بحوزته مزورة.

وفي ذات السياق شهدت موظفة كانت حاضرة للحادثة والتي اتصلت به قائلة: "إنهم يقتلونه"، فطلب منها الاتصال بالشرطة وإبلاغهم بما يحدث.

وأوضح أنهم أغلقوا المحل في اليوم التالي لحدوث المأساة احتراما لإحياء ذكرى جورج خارج المحل.