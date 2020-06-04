  • الخميس 04 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هجوم على روضة أطفال .. وإصابة 39 شخصا في عملية طعن

هجوم على روضة أطفال .. وإصابة 39 شخصا في عملية طعن

فيصل القاسم، الإعلامي بقناة الجزيرة

أمير سعودي لفيصل القاسم: بلا مبدأ ولا شرف

جورج فلويد

تشريح جثة جورج فلويد يكشف عن مفاجأة

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: قيادة العرب جاءت طوعا من العواصم العربية

عربي يمتلك المتجر الذي دخله فلويد قبل مقتله .. يكشف التفاصيل

عربي يمتلك المتجر الذي دخله فلويد قبل مقتله .. يكشف التفاصيل

الدولار

الدولار يصل لأعلى ارتفاع منذ 5 شهور ويسجل هذا الرقم

أبو تريكة

نجم الأهلي السابق: شيكابالا أحرف من محمد أبو تريكة

بكري

بكري يكشف ما أخبره حفتر للقيادة المصرية بشأن ما يحدث في ليبيا

تامر عبد الحميد

شاهد .. نجم الأهلي بتيشيرت الزمالك على صفحة تامر عبد الحميد ويلمح لضمه

حسام عاشور

أول قرار من حسام عاشور بعد قرارات الأهلي ضده

عربي يمتلك المتجر الذي دخله فلويد قبل مقتله .. يكشف التفاصيل

الحياة السياسية

عربي يمتلك المتجر الذي دخله فلويد قبل مقتله .. يكشف التفاصيل
عربي يمتلك المتجر الذي دخله فلويد قبل مقتله .. يكشف التفاصيل
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

حفيد حسن حسني يفجر مفأجأة عما حدث قبل وفاته: أصبح شخصا آخر

#

الإعلان عن موعد ومكان دفن "فلويد" الذي هز عرش "ترامب"

#

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

#

الشناوي يكشف: الإعلامي الوحيد الذي أصيب بـ "الشلولو"

فلويد

أبو ميالة

صاحب المتجر

أصول عربية

أصبحت قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد هي الحدث العالمي، والذي غطى على أحداث كورونا.

ولا يزال الكثير من الكواليس يتم الكشف عنه خاصة الساعات الأخيرة قبل مقتله.

محمود أبو ميالة، من أصول عربية أحد ملاك محل "كاب فود"، الذي أبلغ أحد موظفيه الشرطة عن استعمال جورج فلويد ورقة نقدية مزروة، كشف تفاصيل ما حدث في المحل قبل وقوع المأساة التي هزت أمريكا.

ونقل موقع الحرة عن أبو ميالة أنهم في المحل عادة لا يتصلون بالسلطات في حال حوادث غير عنيفة، لكن عند قدوم جورج بورقة مزورة اتصل أحد الموظفين بالشرطة.

وأعرب عن أسفه لما حدث بعد ذلك، منوها أن ما وقع خارج المحل يبقى من مسؤولية رجال الشرطة الذين حضروا بعد إبلاغهم.

وتابع قائلا : حزين لما وقع، حيث ضمّ صوته إلى صوت المطالبين بالعدالة لجورج فلويد وعائلته.

وأوضح أبو ميالة أنه عادة  عند ضبط أوراق مزورة يستدعي الأمر إبلاغ السلطات، وعادة ما تتم مصادرة الورقة دون أي مواجهة مع الزبون.

 واستطرد في حديثه : خارج المحل، عندما لاحق موظفان جورج فلويد إلى سيارته كانا يرغبان في معرفة مصدرها لأنها مزورة، نافيا أن يكون قد صدر أي تصرف عنيف من الموظفين تجاه فلويد.

وأكد أن المحل يشتغل منذ 31 عاما ولم نتصل من قبل بخصوص ورقة نقدية مزورة، لكن في هذه الحالة شعر الموظف بالحاجة إلى الاتصال بالسلطات.

كما نوّه أن أغلب الزبائن لا يعرفون عادة أن الأوراق التي يستعملونها مزورة، مؤكدا أنه لا يعرف إن كان جورج يعلم أن الورقة التي بحوزته مزورة.

وفي ذات السياق شهدت موظفة كانت حاضرة للحادثة والتي اتصلت به قائلة: "إنهم يقتلونه"، فطلب منها الاتصال بالشرطة وإبلاغهم بما يحدث.

وأوضح أنهم أغلقوا المحل في اليوم التالي لحدوث المأساة احتراما لإحياء ذكرى جورج خارج المحل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سر القطيعة الدائمة بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز
» فنانة شهيرة تنهي حياتها بـ"السم" بعد رفض حبيبها الزواج منها
» نجم الزمالك السابق: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي
» حفيد حسن حسني يفجر مفأجأة عما حدث قبل وفاته: أصبح شخصا آخر
» بعد أن طلقها زوجها .. إصابة فنانة شهيرة بفيروس كورونا
» بسمة وهبة: هذه الفنانة هي السبب في انتشار كورونا بالوسط الفني
» "العربي للمسئولية المجتمعية" يناقش النظام العالمي الجديد بعد "كوفيد-19"
» فيديو.. مخلوق غامض «أصلع» يثير تساؤلات
» أمريكا تشكر مستشفى بمصر لعلاج رعاياها من كورونا
» صادم.. مراسلة تتعرض لهجوم مسلح على الهواء
» بسبب هروب«ببغاوات».. وفاة طفلة بعد تعرضها للضرب حتى الموت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية